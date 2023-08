Veranstaltung in Radevormwald Durchwachsenes Wochenende am Rader Karibikstrand

Beim Startschuss am Donnerstag konnte Veranstalter Fabian Bruns mit seinem Team, der Band „Latino Total“ und den vereinzelten Gästen im Regen singen. Freitag klarte zumindest zum Abend hin der Himmel wieder auf, sodass viele Radevormwalder bei „Rade karibisch“ ihr wohlverdientes Wochenende mit Rum und Live-Musik von „Los Rumberos“ einläuteten. „Am Freitagabend war es gut voll“, berichtete Bruns am Samstagnachmittag. In diesem Jahr sollten neue Bands und neue Cocktails frischen Wind in die Traditionsveranstaltung bringen. „Nach langer Nachfrage haben wir in diesem Jahr die Cocktails Pina Colada und Mai Thai im Sortiment aufgenommen“, verrät Bruns. Der Pina Colada sei in den vergangenen Jahren von vielen Besuchern vermisst worden. „Wir hatten uns bislang wegen der hohen Temperaturen und der Sahne nicht getraut. In diesem Jahr haben wir aber extra einen Kühlschrank dafür in unserer Cocktailbar einbauen lassen.“