Gut gemacht : DTV-Fußballjugend besucht Länderspiel in Mönchengladbach

Dabringhausen (pd) Die Fußballabteilungen des Dabringhauser Turnverein (DTV) sind dem Fußballverband Niederrhein unterstellt. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass 100 Kinder, Jugendliche, Trainer sowie Eltern der Jugendabteilung Fußball sich das Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Weißrussland in Mönchengladbach anschauen konnten.

Denn auch die Fußballer der Stadt am Niederrhein sind diesem Fußballverband unterstellt. „Das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen“ erklärt der Jugendleiter Fußball Christoph Leyhausen, „als wir das Angebot für günstige Karten bekommen haben.“ Zwei Reisebusse starteten so am frühen Abend von Dabringhausen an den Niederrhein.