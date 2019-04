Wuppertrail : „Wuppertrail“ startet Hauptsaison

Spaß in freier Natur bieten die Draisinenfahrten zwischen Beyenburg und Wilhelmstal. Foto: Wuppertrail e.V.

Radevormwald Am kommenden Sonntag bietet der Verein Sonderfahrten für Erwachsene und Kinder an.

(s-g) Die Draisinenfahrten des „Wuppertrail“ starten am kommenden Sonntag in die Hauptsaison. „Um 9.45 und um 16.15 Uhr bieten wird Sonderfahrten zur Eröffnung der Hauptsaison unter dem Motto ,Zwei für einen’ an“, kündigt Armin Barg, der Vorsitzende des Vereins „Wuppertrail“ an. „Je zwei Erwachsene und Kinder fahren für den Preis für eine Person. Die Fahrt für eine Person kostet zwölf Euro, für ein Kinder sieben Euro.“