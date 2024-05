Auch für Radevormwald und Hückeswagen Kreis bietet erneut Dorfgespräche an

Radevormwald/Hückeswagen · Der Dorfservice des Oberbergischen Kreises veranstaltet in den kommenden Monaten sechs Termine für Vertreter der Ortschaften in der Region. Am 4. Juli sind auch Radevormwalder und Hückeswagener gefragt.

04.05.2024 , 14:00 Uhr

Auch die Rader Ortschaft Remlingrade ist ein typisches bergisches Dorf. Foto: Dörner, Hans (hdo)

(s-g) Der Oberbergische Kreis setzt im Frühjahr und Sommer 2024 seine erfolgreiche Veranstaltungsreihe Dorfgespräche fort. Diese Gespräche ermöglichen den direkten und persönlichen Austausch zwischen den Akteuren in den Dörfern und dem Oberbergischen Kreis. Im Rahmen der einzelnen Veranstaltungen werden die Potenziale und Herausforderungen der Region thematisiert und aktuelle Informationen zur Dorfentwicklung an die Teilnehmenden weitergegeben. Um das vorbildhafte Engagement in den Dörfern der Region zu fördern, gibt es seit 2020 mit dem Dorfservice Oberberg eine feste Anlaufstelle, die die Dorfgemeinschaften beispielsweise bei der Suche nach passenden Fördermöglichkeiten unterstützt. „Die Dorfgespräche haben sich als direkter Gesprächskanal zwischen den Dorfgemeinschaften und dem Oberbergischen Kreis etabliert. Der gemeinsame Austausch behandelt die Fragen, was die Dorfvereine brauchen, was die Anliegen der Dorfgemeinschaften sind und an welcher Stelle der Oberbergische Kreis unterstützen kann“, erläutert Planungsdezernent Frank Herhaus. Insgesamt werden von Mai bis Juli sechs Dorfgespräche angeboten, dabei werden verschiedene Kommunen jeweils gebündelt. Für die Dörfer und Ortschaften aus den Städten Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth findet diese Veranstaltung am Donnerstag, 4. Juli, statt. Ort ist das „Von Mering Heim“, Im Siepen 2, in Wipperfürth-Kreuzberg. Beginn des Dorfgesprächs ist um 17.30 Uhr. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Pro Dorfverein können drei Personen teilnehmen. Anmeldungen sind möglich bei Markus Klein vom Dorfservice des Oberbergischen Kreises, entweder per E-Mail unter markus.klein@obk.de oder telefonisch unter ☏ 02261 886131. Weitere Informationen zum Dorfservice und zu seinen Angeboten finden Interessierte unter www.obk.de/dorfgespraeche.

(s-g)