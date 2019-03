Erfolgreiche Sportler: DLRG weit vorne bei Schwimm-Bezirksmeisterschaft

Radevormwald/Nümbrecht Die Schwimmer der DLRG Radevormwald kehrten jetzt erfolgreich von den Bezirksmeisterschaften im oberbergischen Nümbrecht zurück. Nun trainieren sie für die Landesmeisterschaften.

Die aktuellen DLRG-Bezirksmeisterschaften im Rettungsschwimmen fanden nun in Nümbrecht statt. Die Schwimmer der DLRG Radevormwald trafen sich am Freizeitbad „life-ness“, um gemeinsam zu den Wettkämpfen aufzubrechen. Mit dem DLRG-Bus und tatkräftiger Unterstützung der Eltern wurde die Fahrt angetreten. Gemeldet waren zwei Mannschaften und fünf Einzelschwimmer.

In der Mannschaft Altersklasse (AK) 12 männlich starteten Hannah Gernold, Luis Lohoff, Vincent Heldt und Nick Wasinger, in der Mannschaft AK 13/14 männlich Sophie Kröschel, Mara Kreimendahl, Jan Lee Juraske und Samuel Späth. Charlotta Hocker trat in der AK 15/16 weiblich als Einzelschwimmerin an, genauso Sophie Kröschel, Samuel Späth, Jan Lee Juraske (alle AK 13/14) und Luis Lohoff (AK 12).