Radevormwald: DLRG-Gruppe leistet gute Arbeit

Radevormwald Die Ortsgruppe Hückeswagen war bei einer Übung in Reichshof dabei

In Vollalarm versetzt wurden jetzt sämtliche Wasserrettungseinheiten des DLRG-Bezirks Oberbergischer Kreis. Und so mussten auch die Lebensretter der Hückeswagener Ortsgruppe zu einer Einsatzübung ausrücken. Im Übungsszenario war der Kreisleitstelle im Vorfeld über den Notruf ein Unglück am Biebersteiner Stausee in Reichshof gemeldet worden: Bei einen Unfall wurden mehrere Camper verletzt, zudem wurden mehrere Personen im Wasser vermisst.