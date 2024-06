Nachruf Dirk Zöllner vom SC 08 ist gestorben

In den 1990er Jahren hatten Zöllner und Heilmann gemeinsam in der damaligen Spielvereinigung Radevormwald verschiedene Jugendmannschaften trainiert. „Und am Ende jeder Saison haben wir immer traditionell Abschlussfahrten mit den Kindern und Jugendlichen organisiert und durchgeführt“, berichtet Heilmann. So waren sie gemeinsam auf dem Schultenhof in Balve, auf der Burg Bilstein im Sauerland mit Besuch im Panoramapark, in der Sportschule Hinsbeck am Niederrhein, per Fahrradtour nach Venlo oder im Abenteuerpark Fort Fun in Winterberg. „Es war eine sehr schöne Zeit, Dirk“, schreibt Heilmann in einem Nachruf auf seinen Freund und Wegbegleiter.