OBERBERG_FAIRsorgt Digitalpreis für Gesundheitsprojekt im Kreis

Der Gründer und Betreiber der in OBERBERG_FAIRsorgt eingesetzten Kommunikationsplattform, die vital.services GmbH aus Leipzig, hat mit ihrem digitalen Baukasten „GerontoNet“ und OBERBERG_FAIRsorgt als Referenzprojekt den mit 25.000 Euro dotierten Digitalen Gesundheitspreis 2023 von Novartis gewonnen. Die vital.services GmbH konnte sich in der Arminiusmarkthalle in Berlin mit ihrer Plattform zur regionalen Vernetzung von Know-How, Technologien und medizinischen sowie pflegerischen Leistungen für die Gesundheitsversorgung einer alternden Gesellschaft gegen die Mitbewerber durchsetzen. Besonders wurde von der hochkarätigen zehnköpfigen Jury hervorgehoben, dass sich ein Landkreis auf den Weg gemacht hat gemeinsam mit einem ITAnbieter Versorgungslösungen zu entwickeln und diese auch bereits erfolgreich in der Versorgung zu erproben. Auf diese Weise ist in OBERBERG_FAIRsorgt eine digitale Lösung entstanden, die aus dem Bedarf geboren wurde, die regionalen Leistungserbringer vernetzt und dabei den Schutz und die Sicherheit von Patientendaten gewährleistet. Für OBERBERG_FAIRsorgt ist dies nach dem „Telemedizinpreis 2022“ und dem Gewinn beim Wettbewerb „Alternsmedizin NRW“ bereits die dritte Auszeichnung.