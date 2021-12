Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Firma Gira sucht Auszubildende digital

Einer von vier Ausbildungsberufen, in denen Gira 2022 ausbildet: Emily Trepnau hat Anfang 2021 ihre Ausbildung zur Mechatronikerin erfolgreich abgeschlossen. Seither sorgt sie in der zentralen Instandhaltung mit ihren Kollegen für eine hohe technische Anlagenverfügbarkeit. Foto: Gira

Radevormwald Die Auszubildenden der Radevormwalder Firma Gira haben einen digitalen Ausbildungstag organisiert. Nach der Pandemie soll die Veranstaltung aber wieder in Präsenz stattfinden.

In diesem Jahr haben die Auszubildenden des Unternehmens ein neues digitales Konzept entwickelt, mit dem sie in dieser Woche 17 Jugendliche erreicht haben. Am Mittwochvormittag trafen sich die Azubis virtuell mit 15 Schülern des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG). Angemeldete Schulen aus Halver und Wipperfürth hatten kurzfristig abgesagt.

Überblick Das Kinder- und Jugendportal „Augenblick Mal“ gibt einen digitalen Überblick über Vereins- und Freizeitangebote, hilft aber auch bei der Suche nach Praktika oder Ausbildungsplätzen. Das digitale Format hat das Jugendamt in Zusammenarbeit mit dem Radevormwalder Kinder- und Jugendring realisiert und damit das Heft, das viele Jahre in den Schulen verteilt wurde, ersetzt. Zu erreichen ist das Portal über www.jugendportal-rade.de Während der Pandemie hat das Jugendportal bei der Suche nach Praktika an Bedeutung gewonnen, weil die meisten Ausbildungsmessen ausgefallen sind.

Insgesamt hatten die Azubis Kontakt zu zwölf Schulen aufgenommen und auf den Ausbildungstag aufmerksam gemacht. „Der Ausbildungstag hat in zwei Teilen stattgefunden: vormittags gab es Termine mit den Schulen, am Nachmittag war das Angebot für alle geöffnet“, sagt Ausbildungskoordinator Jan Görtz.

Auch der Ausbildungstag in Präsenz setzt darauf, dass Schüler mit dem Nachwuchs des Unternehmens in Kontakt treten. Bei dem öffentlichen Teil des digitalen Ausbildungstages schalteten sich nur zwei Teilnehmer dazu, um sich über den potentiellen Arbeitgeber und die vier Ausbildungsberufe im kaufmännischen und technischen Bereich zu informieren. Gira bildet im Bereich Industriekauffrau, Mechatroniker, Fachinformatiker und Fachkraft für Lagerlogistik aus. „Wir hätten uns mehr Teilnehmer für den öffentlichen Teil gewünscht. Erfreulich ist allerdings, dass eine Teilnehmerin sich tatsächlich beworben hat und den Tag genutzt hat, um noch mehr über die Ausbildung zu erfahren“, sagt Annabelle Rothe. Auch sie hat in der Zeit der Pandemie bemerkt, dass die Bewerbungen, insbesondere für die technischen Ausbildungsberufe, zurückgehen. Die meisten Unternehmen aus Radevormwald klagen seit Beginn der Corona-Krise über rückläufige Bewerbungen. Das liegt nicht nur daran, dass Ausbildungstage und Ausbildungsmessen nicht mehr stattfinden können, sondern auch die beliebten Schnupper-Praktika entfallen. Die waren in der Vergangenheit wichtig, um Schüler für Ausbildungsberufe zu begeistern.