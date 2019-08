Radevormwalder Heimatgeschichte : Exponate erklären die Stadtgeschichte

Einer der bedeutendsten Künstler in Radevormwald war Paul Wellershaus. Kunstwerke aus dem Familienbesitz erinnern an sein Wirken. Karl Schmidt (l.) und Bernd Klüting vor einer Staffelei des Künstlers. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Im Heimatmuseum gibt es viel zu entdecken. Die wichtigsten Exponate geben einen Überblick über die Geschichte von Radevormwald. Gegenstände, die bezeichnend für die Bergstadt sind, kommen aus den zahlreichen Landschulen.

Wer die Geschichte von Radevormwald schnell und gebündelt verstehen will, sollte sich die Zeit nehmen, um dem Heimatmuseum einen Besuch abzustatten. Die zahlreichen Exponate, die an der Hohenfuhrstraße ausgestellt werden, geben einen Einblick in die Historie der Stadt.

Bernd Klüting und Karl Schmidt kennen das Museum in- und auswendig. Wenn sie bei den ersten Gehversuchen der Rader Wirtschaft und den traditionellen Handwerken der Stadt anfangen, starten sie bei der Wanduhr, die im Obergeschoss des alten Fachwerkhauses hängt. „Dieses Stück ist eins unserer ältesten und etwas ganz Besonderes“, sagt Karl Schmidt. Die Wanduhr aus dem Jahr 1782 ist eine der ältesten Uhren von Rader Uhrmachern. „In unserer Stadt gab es zehn Uhrmacherfamilien, die alle Qualitätsprodukte hergestellt haben. Um 1900 wurde die letzte Uhr in Radevormwald hergestellt“, weiß Bernd Klüting. Der Uhrmacher Wellershaus war der letzte seines Faches in der Stadt auf der Höhe, aber auch er wurde von den Uhren aus dem Schwarzwald, gegen die kleine Einzelmanufakturen keine Chance hatten, verdrängt. „Die Uhrmacher haben diese Tätigkeit meistens nur als Nebenerwerb betrieben, aber alle konnten mit Metall umgehen“, sagt Klüting.

Gemütlichkeit strahlt die Bergische Stube im Heimnatmuseum aus. Foto: Flora Treiber

Info Hobbykünstler aus Radevormwald Sonderausstellung Das Heimatmuseum in Radevormwald hat seinen Sitz an der Hohenfuhrstraße 8 (schräg gegenüber vom Rathaus). Es stellt in der aktuellen Sonderausstellung die Arbeiten von Hobbykünstlern aus Radevormwald aus. Werkzeuge Gezeigt werden unter anderem die Schreibwerkzeuge von Michael Faubel und Martin Scheibner. Beide stellen die Drechselarbeiten selber her. Künstler Zu den Künstlern gehören zudem Dr. Nele Bendick mit ihrer Bucherstellung, Maler Gerhard Stets und Norbert Petri mit seinen Stein- und Holzskulpturen. Öffnungszeit Die Sonderausstellung ist bis Mitte September im Heimatmuseum zu sehen, geöffnet immer sonntags in der Zeit zwischen 14.30 und 17 Uhr.

Zu der Industriegeschichte der Stadt gehört gleichermaßen die Feilenhauindustrie, die mit vier Firmen relativ groß war. „Der Frowein Park ist heute immer noch wichtig für die Stadt und ist ein Vermächtnis einer Familie aus dieser Branche“, sagt Klüting. In dem Museum werden Feilen und die historischen Maschinen gezeigt und erklärt. Direkt gegenüber stellt das Museum die Bismarck-Werke, bekannt für Nähmaschinen und Zweiräder, vor.

Ohne die Tradition einer Bergischen Kaffeetafel zu verstehen, ist man kein richtiger Radevormwalder. Im Bergischen Zimmer repräsentiert ein Kohleofen aus den 1920er Jahren, auf dem drehbare Waffeleisen und ein „Wasserschiffchen“ stehen, diese Tradition. „Der Ofen war das Herzstück des Hauses. Nicht nur, weil mit dem Ofen gekocht und gebacken wurde, sondern, weil er auch die Heizung war und eigentlich rund um die Uhr lief“, sagt Karl Schmidt. In der Küche seiner Eltern stand ein vergleichbarer Ofen.

Auch diese historische Feilenhaumaschine steht im Heimatmuseum. Foto: Flora Treiber

In dem Zimmer der Landwirtschaft gibt das Heimatmuseum die Möglichkeit, diesen bedeutenden Teil der Stadt zu verstehen. Bezeichnend für die Gegend sind die Haferkästen, die im 18. Jahrhundert gebaut wurden. In den Häusern, abseits des Bauernhauses, wurden nicht nur das Getreide, sondern auch andere Kostbarkeiten gelagert. „Die Haferkästen standen etwas abseits, damit sie bei einem Feuer nicht direkt mit abbrannten.“ Bernd Klüting ermutigt alle Heimatkundler die Haferkästen in Rade zu besichtigen, die an diese Zeit erinnern. Die Rennfeueröfen, die insbesondere im 14. Jahrhundert genutzt wurden, deuten auf die frühe Eisenindustrie der Stadt hin.

Einer der bedeutendsten Künstler war Paul Wellershaus, der 1976 gestorben ist. Kunstwerke aus dem Familienbesitz sowie eine Staffelei des Künstlers erinnern an sein Wirken. „Dieses Bild zeigt unseren Marktplatz 1946 und ist ein wichtiges Zeugnis dieser Zeit“, sagt Karl Schmidt.

Gegenstände, die bezeichnend für Radevormwald sind, kommen aus den zahlreichen Landschulen, die es in den Außenortschaften gab. Eine lokale Erfindung, eine Zählhilfe für Grundschüler, ist die Blechhand, bei der einzelne Finger heruntergeklappt werden können. In den 1960er Jahren wurden die Landschulen aufgelöst. Ein Modell von Wolfgang Schreiber zeigt den alten Rader Hauptbahnhof, der für die Bahngeschichte der Stadt steht. „Ich bin früher von Wuppertal nach Rade zu meinen Großeltern gefahren, das war für mich wie Kurzurlaub“, sagt Bernd Klüting. Die Stilllegung der Bahnverbindung war ein Einschnitt in der Stadtgeschichte.