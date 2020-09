Museum des Oberbergischen Kreises : Diese Ausstellung auf Schloss Homburg ist streng geheim

Oberberg Auf Schloss Homburg geht es um das gesellschaftliche Phänomen „Geheimnis“. Auch Spionage während des Kalten Krieges und das Leben der Schmuggler spielen bei den Exponaten eine wichtige Rolle.

Seit vergangener Woche widmet das Museum und Forum Schloss Homburg dem Phänomen „Geheimnis – ein gesellschaftliches Phänomen“ eine groß angelegte interaktive Sonderausstellung. In der Neuen Orangerie wird eine von der Nemetschek Stiftung München konzipierte Wanderausstellung präsentiert, die Geheimnisse vor allem in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung beleuchtet.

Ergänzend dazu hat das Museumsteam rund um Kulturamts – und Museumsleiter Steffen Müller die Themen Spionage und Schmuggel während des Kalten Krieges in den Blick genommen. Zahlreiche Leihgaben aus mehreren Museen, wie dem Haus der Geschichte in Bonn, dem Deutschen Zollmuseum in Hamburg oder dem Deutschen Spionagemuseum in Berlin verdeutlichen anschaulich die spannende Welt geheimer Operationen.