Wirschaftsförderung: Bergischer Seniorentag in Rade

Radevormwald Die Wirtschaftsförderung blickt zuversichtlich ins Jahr 2019.

Als eines der Highlights bezeichnete die Wirtschaftsförderin Heike Ueberall das Feuerwehrjubiläum „Feuer und Flamme“ mit Konzerten von Kasalla oder Brings. Aber auch der neue Feierabendmarkt wurde bestens angenommen: „Der legte einen Superstart in einem Supersommer hin.“ So setzt die Wirtschaftsförderung für 2019 auf bewährte Veranstaltungen – als sicher ein Highlight nennt sie den „Bergischen Seniorentag“, der am 20. Juli erstmals in Radevormwald stattfindet und vom bergischen Seniorenrat, in dem die Städte Remscheid, Solingen, Wuppertal und Radevormwald vertreten sind, rund ums Bürgerhaus ausgerichtet wird.