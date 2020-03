Talsperren : Talsperren erreichen hohe Pegelstände

Am Überlauf der Bever-Talsperre schäumt das abgelassene Wasser in wilden Kaskaden herab. An der Wupper-Talsperre sieht es ähnlich aus. Foto: Stephan Büllesbach

Radevormwald/Hückeswagen Die Trink- und Brauchwassertalsperren sind gut gefüllt. Das stimmt den Wupperverband froh.

Die Talsperren hätten in der Nacht auf Donnerstag und dann am Tage Wasser „zwischengepuffert, um die Situation zu entschärfen“, so Weyer. An der Wupper-Talsperre werde derzeit so viel Wasser abgegeben, wie ihr zufließen, das seien derzeit 50 Kubikmeter pro Sekunde. „Wir können zurzeit so viel Wasser abgeben, dass am Referenzpegel Kluserbrücke in Wuppertal 80 Kubikmeter pro Sekunde fließen“, so Weyer. Man liege jedoch noch unter diesem Wert, eine weitere Erhöhung der Abgabe aus der Talsperre sei nicht geplant.