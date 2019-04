Ansichtssache : Die Schüler haben die Kritiker und Nörgler überrascht

Gute Stimmung herrschte gestern bei der Schüler-Demonstration an der Ecke Hermannstraße/Kaiserstraße. Und der Unterricht wurde auch nicht geschwänzt.

Die Radevormwalder Schüler haben in dieser Woche für eine Überraschung gesorgt. Viele Erwachsene haben geglaubt, die junge Generation sei selbstbezogen, wehleidig und an Politik nicht interessiert.

Nun, das scheint sich zu ändern, wenn man die Demonstrationen gegen die Klimapolitik betrachtet. Natürlich kann man darüber streiten, ob dafür unbedingt Schulunterricht ausfallen muss – aber ohne diese Provokation wäre das Echo auf die Aktionen wohl nicht so gewaltig. In Rade haben die Schüler des Schulzentrums gestern zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Sie zeigten, dass sie für eine andere Klimapolitik sind, zeigten aber auch, dass sie den eigenen Lebensstil hinterfragen.

Viele Kritiker der „Fridays for Future“-Demos hatten ja darauf hingewiesen, dass so mancher, der da mitmarschiert, sich täglich mit der Dieselschleuder zur Schule bringen lässt. Und so haben die Schüler auch gegen die morgendliche Lawine von Elterntaxis protestiert. Das ist ein erster Schritt – es wäre etwas viel verlangt von den Jugendlichen, die Eltern sofort zur Verschrottung der Familienkutsche zu zwingen.