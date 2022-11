Fotoserie So war es auf dem Adventsmarkt in den Wupperorten

Das Gemeindehaus in Herkingrade war am Samstag und Sonntag Ort des Adventsmarkts in den Wupperorten. Traditionell sorgt der Posaunenchor aus Remlingrade für die musikalische Umrahmung des Adventsmarktes, auch an diesem Wochenende spielten die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Ulrike Donner Weihnachtslieder.