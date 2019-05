Theater im Bürgerhaus : Volles Haus beim mörderischen Spektakel

Radevormwald Am Samstagabend wurde es wieder einmal so richtig gruselig im Bürgerhaus. Mörderische Handlungen und anschließend spannende Aufklärungsarbeiten bot die Theatergruppe MaskeRader des Kulturkreises Radevormwald.

Die Laiengruppe „MaskeRader“ hatten es mal wieder verstanden, die Menschen auf sich neugierig zu machen. So folgten die Freunde und Fans ihrem Aufruf, sich am Samstagabend einmal „Theater“ in den Terminkalender zu schreiben. Der Andrang war so groß, dass kurz vor der Aufführung noch zusätzliche Stühle vor die Bühne platziert werden mussten und es an der Theaterkasse ein Stopp seitens des Hausmeisters gab. Auffallend viele junge Leute waren gekommen, um das neue unterhaltsame Theaterstück von Florian Battermann zu sehen.