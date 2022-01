Wegen der Corona-Pandemie : Die CDU sagt ihren Neujahrsempfang ab

Radevormwald Der CDU-Stadtverband hofft im Zuge des Landtagswahlkampfes noch auf eine größere Veranstaltung. Doch die aktuelle Bedingungen durch die Corona-Pandemie erschweren diese Planungen natürlich.

„Wir haben in der vergangenen Woche diesen Beschluss gefällt, aus Gründen der Sicherheit“, erläutert er. „Das Risiko, in der Corona-Pandemie Besucher zu gefährden, möchten wir nicht eingehen.“ Damit ist es bereits das zweite Mal in Folge, dass der Empfang, der traditionell eigentlich das gesellschaftliche Ereignis in der Stadt zum Start ins neue Jahr ist, ausfallen muss.