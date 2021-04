Fest in Önkfeld : Feiern Önkfelder 2021 wieder Erntedank?

Önkfeld Jürgen Fischer, der Vorsitzende der Kulturgemeinde, hofft darauf, dass es für diesen Herbst eine Perspektive gibt und das Erntdankfest sogar in vollem Umfang gefeiert werden kann.

Jürgen Fischer hofft darauf, dass es für diesen Herbst eine Perspektive gibt. „Vielleicht können wir Erntedank mit einem Umzug feiern, oder sogar in vollem Umfang, wenn die Impfungen bis dahin weit fortgeschritten sind. Wir können im Moment nur spekulieren“, sagt der Vorsitzende der Kulturgemeinde. Absagen möchte er das Erntedankfest noch nicht. Ob und wie in diesem Jahr Erntedank gefeiert wird, will die Kulturgemeinde Anfang August entscheiden. „Mit sechs bis acht Wochen Vorlauf können wir auf die Lage der Pandemie reagieren und unser Erntedankfesten den Bestimmungen anpassen, die dann gelten werden“, blickt Jürgen Fischer voraus.

Dass 800 Menschen im Oktober in einem Festzelt in der Ortschaft Önkfeld zusammenkommen, kann er sich allerdings nicht vorstellen. „Das wäre ein echtes Wunder. Aber vielleicht ist ein Umzug unter freiem Himmel und ein anschließendes Fest, ebenfalls an der frischen Luft, möglich“, sagt er. Die Kulturgemeinde Önkfeld will aber trotzdem Kontakt mit dem Zeltwirt aufnehmen, der normalerweise für die Unterkunft des Erntedankfestes zuständig ist. Zusammen kann man über mögliche Hygienekonzepte und Kosten sprechen.