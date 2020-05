Landschaftsverband Rheinland : Noch Plätze frei für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Oberberg Wer Interesse an Umwelt und Natur hat und mit anpacken möchte, kann ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in Biologischen Stationen, Botanischen Gärten, Grünflächenämtern oder Umweltbildungseinrichtungen absolvieren.

Wer Interesse an Umwelt und Natur hat und mit anpacken möchte, kann beispielsweise in Biologischen Stationen, Botanischen Gärten, Grünflächenämtern oder Umweltbildungseinrichtungen tätig werden. Freiwillige erhalten einen ersten Einblick in die Arbeitswelt und haben Gelegenheit, sich beruflich zu orientieren. Einen Überblick gibt es unter www.foej.lvr.de. Die Vorstellungsgespräche finden je nach Einsatzstelle unter Einhaltung der Hygienebestimmungen vor Ort oder per Telefon statt.