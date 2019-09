Politische Kraft in Radevormwald : Ausstellung blickt auf 35 Jahre Alternative Liste zurück

Politische Kraft in Radevormwald

Radevormwald Im Winter 1984 vergrößerte sich die bis dahin überschaubare politische Landschaft in Radevormwald. Zusammen mit anderen gründete Rolf Ebbinghaus die Alternative Liste (AL), die älteste und bis heute aktive Wählergemeinschaft Radevormwalds.

Im Rahmen einer Ausstellung, die noch bis Freitag, 6. September, im Mehrzweckraum des Bürgerhauses zu sehen ist, hatte die AL beschlossen, die Facetten der Wählergemeinschaft darzustellen. „Wir kamen damals aus den verschiedensten politischen Ecken, weil wir etwas bewegen wollten“, sagte Petra Ebbinghaus über die liebevoll zusammengestellte Ausstellung, die am Freitagabend eröffnet wurde.Die Ideale von damals – eine sachorientierte Politik für die Stadt – seien auch heute noch die gleichen. „Wir haben immer schon Ja zu unserer Stadt Radevormwald gesagt“, sagte Petra Ebbinghaus. Das habe man auch bei der Zusammenstellung der Ausstellung festgestellt. „Als wir die Exponate zusammengesucht haben, ist deutlich geworden, dass sich viele Themen von damals heute wiederholen oder immer noch nicht erledigt sind“, ergänzte Petra Ebbinghaus‘ Mann Rolf.

Die Kuratoren der Ausstellung hatten viele alte Plakate, Poster und Zeitungsartikel aus den Anfangstagen ausgegraben. „Wir waren schon im Jahr unserer Gründung in den Stadtrat gewählt worden – wo wir auch ohne Unterbrechung bis heute geblieben sind“, sagte Rolf Ebbinghaus. Es sei von Anfang an darum gegangen, mit den eigenen Ideen wahrgenommen zu werden. „Das haben wir versucht, mit einer eigenen Zeitschrift zu forcieren. Eine große Hilfe bei der Gestaltung war dabei die leider bereits verstorbene Ursula Holtschneider“, sagte Rolf Ebbinghaus. Sie habe vor allem durch ihre Kolumne der beiden Ratsmäuse AL-bert und Berta für Aufmerksamkeit gesorgt. Die knapp 20 Ausgaben der Zeitschrift konnten die rund 20 Anwesenden bei der Ausstellungseröffnung Schaukasten ebenfalls begutachten.

Natürlich sei die Feier des 35-jährigen Bestehens auch Anlass, um zurückzublicken. „Wir sind wahrgenommen worden und haben einige Dinge angestoßen“, sagte Rolf Ebbinghaus. Dabei sei etwa das Blockheizkraftwerk für das heutige Freizeitcenter life-ness zu nennen oder der autofreie Marktplatz. „Wir haben aber auch schon in den 1990er-Jahren immer wieder Kreisverkehre gefordert – heute gibt es sie überall“, sagte Petra Ebbinghaus. Natürlich habe man das alles nicht alleine geschafft, aber immerhin in Zusammenarbeit mit anderen. Und nicht zuletzt sei der jetzige Bürgermeister Johannes Mans für die AL in den Wahlkampf gegangen. „Wir erleben jetzt einen sehr bürgernahen Bürgermeister“, sagte Petra Ebbinghaus.