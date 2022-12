Diamanthochzeit im Radevormwalder Ortsteil Keilbeck „Wir sind froh, dass wir uns haben“

Nach einem Oberschenkelhalsbruch, den sich der 81-Jährige in diesem Sommer zugezogen hat, klappt es mit dem Gehen nicht mehr ganz so gut. Den großen Garten pflegt der älteste Sohn, der im Souterrain des Hauses wohnt, eine Haushaltshilfe hilft seit 25 Jahren beim Putzen. Was die Eheleute aneinander haben, wissen sie bis heute zu schätzen. „Ich liebe an meiner Frau, dass sie so mitfühlend ist und mich aufrichtet, wenn ich ‚down‘ bin“, macht Eberhard seiner Frau ein großes Kompliment, das sie gleich an ihn zurückgibt: „Du bist für mich auch immer da. Wir teilen Freud und Leid.“