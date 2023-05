Diamanthochzeit in Radevormwald Mit dem Zug ins Ehe-Glück gefahren

Kennengelernt haben sich die gebürtigen Lenneper bei einem Kirmesbesuch 1959 in Hückeswagen. „Ich hatte ihn schon an der Bahn gesehen. Er hatte einen auffallend roten Pulli an“, erinnert sich die 79-jährige Jubilarin. Zum ersten Kontakt kam es aber erst am Bahnhof, wo die Jugendlichen auf den Zug nach Lennep warten mussten. Hinter Luise Wiggershaus, wie sie mit Geburtsnamen hieß, stand eine ältere Frau, die vorgelassen werden wollte. Hans Niedzwiadek klärte kurzerhand die Situation. „Er packte mich und setzt mich in den Zug“, erinnert sich die Jubilarin lachend. Noch im Zug verabredeten sich die jungen Leute für einen weiteren Kirmesbesuch am nächsten Tag. „Wir sind auch oft im „Café Grah“, „Kürten“ und „Isgen“ zum Tanzen oder ins Kino gegangen“, berichtet das Diamanthochzeitspaar. Viel mehr Möglichkeiten hätte es für Jugendliche zu dieser Zeit nicht gegeben.