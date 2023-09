Museum für Asiatische Kunst in Radevormwald Deutsch-chinesische Begegnung in der Bergstadt

In Radevormwald bietet das Ehepaar Hardt auf beeindruckende Art und Weise eine Gelegenheit, die asiatische Kultur kennenzulernen. In ihrem Museum am Sieplenbusch bieten sie Einblicke in die Kunstgeschichte des Landes, laden immer wieder zu besonderen Veranstaltungen ein, in denen es um chinesische Mode oder Folklore geht. Gewissermaßen eine chinesische Enklave mitten im Bergischen Land und ein symbolischer Ort für das Ansinnen der erst im Juni gegründeten „Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Bildung und Kultur NRW“.