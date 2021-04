Nachruf auf Radevormwalder : Hubert Staratschek ist mit 85 Jahren gestorben

Radevormwald Das langjährige Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Freundeskreis Radevormwald-Nowy-Targ, Hubert Staratschek, ist am Samstag im Alter von 85 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Hubert Staratschek habe sich – seinem christlichen Glauben verpflichtet – seit fast 40 Jahren, anfangs im Zuge seiner Mitarbeit in Gremien der katholischen Kirche und anschließend zusätzlich im Freundeskreis Radevormwald-Nowy Targ, sehr intensiv für die Belange der Bevölkerung in Nowy Targ eingesetzt. „Er hat den Austausch von Jugendlichen beider Städte gefördert, unermüdlich Hilfssendungen in die polnische Stadt initiiert und begleitet sowie persönliche Kontakte aufgebaut und bis zuletzt aufrecht erhalten und gepflegt“, schreibt die Vorsitzende des Freundeskreis, Margarethe Waclawiec, in einem Nachruf. Sein persönlicher Einsatz für die ihm so wichtige Verständigung mit den Menschen in Polen habe letztendlich dazu geführt, dass sich auf seine Anregung hin der Rat der Stadt Radevormwald 2005 dafür entschieden hat, eine offizielle Städtepartnerschaft mit Nowy Targ zu begründen.