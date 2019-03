Buslinie in Radevormwald: Quartierbus „Wupperaner“ rollt bald an

Wupperorte Weil die Suche nach ehrenamtlichen Fahrern schleppend verlief, hat sich der Start der Buslinie verzögert. Im Mai soll es losgehen: Die Fahrer werden dann die neue Route kennenlernen. Auch Büro eines Quartiermanagers soll kommen.

Natalie Hoffmann weiß, dass viele Bürger auf den Start des Quartierbusses „Wupperaner“ warten. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung ist für die Förderprojekte in den Wupperorten zuständig und hat sich in den vergangenen Monaten ins Zeug gelegt, damit der Bus so schnell wie möglich fahren kann. Verzögert hat sich der Start in erster Linie, weil sich nicht ausreichend ehrenamtliche Fahrer gefunden haben.