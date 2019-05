Wupperorte : Es ist soweit – der „Wupperaner“ fährt

Wupperorte Seit dieser Woche verkehrt der Quartiersbus in den Wupperorten. Vier Linien ermöglichen es, bequem jedes Ziel zu erreichen. Für Senioren, Kinder bis sechs und Schwerbehinderte ist die Fahrt gratis. Andere Fahrgäste zahlen 50 Cent.

„Wupperaner“ haben die Bürger ihn genannt, den Quartierbus, der seit dieser Woche in den Wupperorten verkehrt. Die erste Fahrt fand am Donnerstag statt. Die Premiere-Fahrgäste erhielten als kleine Begrüßung ein T-Shirt mit dem Logo des Förderprogramm „Wir für die Wupper“.

Name Der Name „Wupperaner“ für den Bus wurde im Rahmen eines Wettbewerbs ermittelt.

„Um als Stadtbewohner, alt oder jung, ein selbstbestimmtes Leben bestreiten zu können, ist es unabdingbar, über die eigenen vier Wände hinauszudenken – Mobilität muss in einem weitgreifenden Rahmen gedacht werden“, umschreibt Natalie Hoffmann, die Projektkoordinator der Stadtveraltung, Sinn und Zweck des „Wupperaners“. „Der städtebauliche Außenraum in den Wupperorten soll durch den Einsatz des Quartierbusses eine kleinräumige Erschließung gewährleisten können und als Ergänzung zum Stadtbus (Linie 626) bzw. Unterstützung des Bürgerbusses fungieren.“ Zielgruppe seien alle Personen mit kurzen Reiseweiten. Dadurch soll das Gemeinschaftsleben weiter belebt werden. Denn so können auch Menschen, die nicht so mobil sind, bequem kurze Strecken mit dem „Wupperaner“ zurücklegen.