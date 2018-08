Der Kreissportbund Oberberg bildet junge Geflüchtete zu Gruppenhelfern aus.

Oberbergischer Kreis 14 Jugendliche aus sieben Ländern haben erfolgreich den zweiten Teil der Gruppenhelferausbildung abgeschlossen und ihre Lizenz erhalten. In dem Lehrgang ging es auch um Teammanagement und Zivilcourage.

Wie der Kreissportbund (KSB) Oberberg mitteilte, wurden jetzt junge Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien, Tunesien, Afrika, Iran, Irak und Sudan in der größten Einrichtung des Landessportbundes in Hachen (Sauerland) zu Gruppenhelfern im Sport ausgebildet. Unter der Leitung von Muhammed Kocer erlernten die Jugendlichen Spiel- und Übungsformen und wie sie Trainer sowie Übungsleiter assistieren können. Auch der Umgang mit Verletzungen und Vereinsmanagement wurden besprochen.

Während der Ausbildung konnten sich die Jugendlichen im Lernzentrum des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund intensiv mit dem Thema „Zivilcourage“ auseinandersetzen. Sozialarbeiter Daniel Schröder erarbeitete mit den Jugendlichen, was Zivilcourage bedeutet und wie man sich in schwierigen Situationen verhält. „Zivilcourage bedeutet Mut. Jeder Mensch kann einem anderen helfen“, sagte Schröder. „Zivilcourage bedeutet für mich, dass wir Menschen helfen, die wir nicht kennen.“ erklärte der 17-jährige Habibullah. „Wir können alle in eine Situation kommen, in der wir Hilfe brauchen, und jeder Mensch kann einem anderen helfen.“ Auf der Südtribüne staunten die Jugendlichen nicht schlecht, als Schröder erklärte, dass hier bis zu 25.000 Menschen Platz finden.