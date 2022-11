Christdemokraten in Radevormwald : Vujinovic führt die CDU-Fraktion

Radevormwald Das Votum für den Vorsitzenden unter den 30 Mitgliedern in der Fraktion war einstimmig. Ab sofort gibt es drei Stellvertreter. CDU legt vier Haushaltsbegleitanträge vor.

Bei einer zweitägigen Klausur in Reichshof beschäftigte sich die CDU-Fraktion im Oktober mit dem städtischen Haushalt, wägte Chancen und Risiken ab. „Denn der Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie und die Kreisumlage sorgen für viele Unwägbarkeiten und Unsicherheiten“, sagt Vujinovic. Die enorme Gewerbesteuereinnahme von fast 30 Millionen Euro böte zwar vielleicht neue finanzielle Möglichkeiten, aber die CDU wolle auch in Zukunft wirtschaftlich und sparsam mit den Mitteln umgehen. Mit einem Überschuss von knapp vier Millionen Euro sei die Stadt zukunftsweisend aufgestellt, deshalb werde man dem Haushalt in der Ratssitzung am 13. Dezember auch zustimmen. Ein großer Dank gehe an Kämmerer Simon Woywod. Der Haushalt sorge dafür, dass es keine Steuererhöhungen gebe und damit auch keine zusätzlichen Belastungen für Bürger und Unternehmen.