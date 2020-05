Politik in Radevormwald : Debatte über Steuererhöhungen entbrannt

In Zeiten der Corona-Pandemie machen sich viele Unternehmen Sorgen um Geschäft und Umsatz. Deshalb haben sich in einem Offenen Brief Unternehmerinnen und Unternehmer kritisch zu den im März beschlossenen Erhöhungen der Gewerbe- und Grundsteuergeäußert. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Radevormwald CDU und UWG reagieren auf den Offenen Brief von 21 Radevormwalder Unternehmern, die sich über den Ratsbeschluss beschweren. Beide versichern, dass sie die Interessen der Wirtschaft durchaus ernst nehmen.

Nach der Veröffentlichung eines Offenen Briefes von 21 Unternehmerinnen und Unternehmern aus Radevormwald, in dem die Entscheidung zur Anhebung von Gewerbesteuer und Grundsteuer B deutlich kritisiert werden, haben sich zwei Fraktionen, die in der Ratssitzung am 9. März für diese Erhöhungen gestimmt hatten, nun reagiert.

So versichern der Fraktionsvorsitzende Dietmar Busch, Bürgermeisterkandidat Jürgen Fischer und Stadtverbandsvorsitzender Gerd Uellenberg, dass man die Nöte und Sorgen der Unternehmen in der Stadt sehr ernst nehme, besonders in der aktuellen Corona-Pandemie. „Wir haben als CDU Radevormwald schon früh einen Handlungsbedarf erkannt und hier auf eine politische Umsetzung gedrängt. Bereits zu Beginn der Corona-Krise haben wir angeregt, eine Möglichkeit für die Unternehmen zu schaffen bereits in 2020 Stundung beziehungsweise die vorläufige Aussetzung der Gewebesteuer zu beantragen.“