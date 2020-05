Wirtschaft in Radevormwald : Debatte über Hebesätze: „Das war ein schlechter Plan“

Wirtschaft in Radevormwald

Der Radevormwalder Rat hatte am 10. März den Haushaltsentwurf für 2020 verabschiedet. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Der Offene Brief von 21 Unternehmern, in dem die geplanten Hebesätze für Grundsteuer B und Gewerbesteuer kritisiert werden, sorgt unter den Fraktionen für Beratungsbedarf. Gegner der Anhebungen sehen sich bestätigt.

Durch den Offenen Brief von 21 Unternehmern, welche die Steuerpolitik in Radevormwald kritisieren, fühlen sich jene Fraktionen, die im März gegen die steigenden Hebesätze gestimmt hatten, bestätigt. Rolf Ebbinghaus, Fraktionsvorsitzender der Alternativen Liste (AL), erklärt: „Wir wollten es von vornherein anders.“ Dass eine von der CDU angeführte Mehrheit im Rat dennoch auf die Anhebung beharrt hatte, sei „ein schlechter Plan“ gewesen. Im Übrigen habe er bereits bei der Ratssitzung im März auf die drohende Corona-Krise hingewiesen, so Ebbinghaus.