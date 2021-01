Ausblick 2021 : Was die Stadt in diesem Jahr vorhat

Wo jetzt noch grüne Hügel zu sehen sind, soll künftig ein neues Viertel entstehen: Blick von der B 229 auf die Ortschaft Karthausen. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Die BM gibt einen Überblick der größeren Projekte, die Verwaltung und Politik 2021 anpacken oder zum Abschluss bringen werden. Die Pandemie wird die ersten Monaten zweifellos thematisch noch beherrschen.

Neues Jahr, alte Herausforderungen – im Jahr 2021 wird die Verwaltung manche Projekte, die teilweise schon vor Jahren in die Wege geleitet wurden, zum Abschluss bringen. Unsere Zeitung gibt einen Überblick, welche Themen die Verwaltung und die Politik in diesem Jahr beschäftigen werden.

Corona-Pandemie In den ersten Monaten des Jahres – und vielleicht darüber hinaus – werden die Bemühungen gegen eine weitere Verbreitung des Coronavirus Priorität für die Verwaltung haben. Die Impfkampagne liegt zwar hauptsächlich in den Händen der Kreisverwaltung und der Kassenärztlichen Vereinigung, doch weiterhin wird es die Aufgabe der Behörden in Radevormwald sein, die Einhaltung der Corona-Regeln zu sichern. Denn dass der Lockdown mit dem 10. Januar enden wird, das glauben nur wenige. Dann wird sich auch die Frage stellen, wie es mit Unterricht und Betreuung in Schulen und Kitas weitergeht. Was die politischen Entscheidungen betrifft, ist unklar, inwieweit die kommenden Ausschüsse und die Ratssitzung stattfinden können.

Info Terminplanung derzeit nur unter Vorbehalt Veranstaltungen In der neuen Stadtbroschüre gibt es zwar eine Übersicht geplanter Termine, doch weist die Stadt darauf hin, dass es wegen der Corona-Pandemie keine völlige Garantie gibt, dass die Veranstaltungen auch stattfinden. Geplant ist für den 12. März unter anderem die Comedy-Show im Bühnenhaus, die 2020 ausgefallene Schützenkirmes soll vom 11. bis 14. Juni stattfinden. Vorsichtshalber sollten die Bürger kurzfristig im Internet prüfen, ob Termine abgesagt worden sind.

Finanzen Sollte die Ratssitzung am 19. Januar nicht stattfinden können, muss die Einbringung des Haushaltes nebst den Beratungen in den Fraktionen voraussichtlich verschoben werden. Die Belastung der Finanzen der Stadt durch die Pandemie sind bislang nicht völlig abzuschätzen. Sorge bereitet unter anderem der Einbruch bei der Gewerbesteuer. Die geplante Erhöhung der Kreisumlage dürfte in den oberbergischen Kommunen noch zu Debatten mit den Entscheidungsträgern in Gummersbach führen.

Karthausen In diesem Jahr wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Vermarktung der Fläche im Westen der Stadt beginnen. Ein neues Viertel wird entstehen, das vor allem junge Familien anziehen soll, denn Radevormwald droht auf Dauer ein Bevölkerungsschwund. Bislang konnte man noch nicht zur Tat schreiten, weil noch geklärt werden muss, ob im Boden archäologische Fundstücke ruhen, die näher begutachtet werden müssen. Eine erste Prospektion hatte das Büro Planum 1 im Oktober vorgenommen, noch steht das Ergebnis der Auswertung der Fundstücke aus.

Nordstraße Viele Bürger waren erleichtert, als im September mit dem Abriss der drei heruntergekommenden Häuser an der Nordstraße begonnen wurde. Dort soll ein neues Gebäude entstehen, in das unter anderem das Jugendamt einziehen soll. Zugleich soll das „WohnZimmer“, so der Name des Projektes ein Ort der Begegnung mitten in der Stadt werden. Die Abrissarbeiten haben sich etwas verzögert, weil man, wie oft in alten Gebäuden, auf Schadstoffe stieß, die behutsam beseitigt werden müssen.

Wupperorte Die Entwicklung der Wupperorte, unter anderem im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, wird sich auch im neuen Jahr fortsetzen. Bereits 2020 konnte der Sportplatz auf der Brede fertiggestellt werden, wegen der Pandemie ist allerdings bislang noch nicht mit einer offiziellen Einweihung zu rechnen. Die Mitarbeiterinnen des Quartiermanagment haben bereits Ende des vergangenen Jahres ihre Arbeit aufgenommen. In diesem Jahr wird voraussichtlich auch das neue Ärztehaus an der Kirchstraße in den Räumlichkeiten des einstigen Pfarrheims St. Josef, bezogen, womit die medizinische Versorgung dauerhaft gesichert werden soll.

Grundschulen Falls der geplante Schulausschuss im Januar stattfinden kann, dann wird auf der Tagesordnung auch das Gutachten zur Entwicklung der Grundschulen Lindenbaum und Bergerhof stehen. Vor allem in der KGS Lindenbaum sind die räumlichen Bedingungen nicht mehr ausreichend, daher geht es nun um die Frage, ob man an Ort und Stelle das Gebäude erweitert oder gleich einen Neubau plant. Bislang, so hatte Bürgermeister Johannes Mans erklärt, sie die Prüfung ergebnisoffen. Freilich wird auch der Zustand der städtischen Finanzen letztlich bei der Entscheidung eine Rolle spielen.