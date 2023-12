Interview mit Pfarrer Dr. Dieter Jeschke „Manche fanden meine Ideen seltsam“

Radevormwald · Am Sonntag wird Dr. Dieter Jeschke als Pfarrer der reformierten Kirchengemeinde verabschiedet. Nach neun Jahren wechselt er in eine Gemeinde ins Niederbergische. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt er zurück und verrät, was er an Radevormwald vermissen wird.

02.12.2023 , 06:00 Uhr

So kannten ihn die Gemeindemitglieder neun Jahre lang: Pastor Jeschke bei der Predigt in der reformierten Kirche am Markt. Foto: Jürgen Moll