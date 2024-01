Ausblick auf die Themen des Jahres 2024 ist da – und das wird in Rade wichtig

Flüchtlinge Da ist zunächst das Thema der Zuweisungen von Flüchtlingen nach Radevormwald. In der letzten Sitzung des Rates vor dem Jahreswechsel hatte Bürgermeister Johannes Mans in einer Rede erklärt, er könne als Stadtoberhaupt einen weiteren Zuzug von Flüchtlingen und Asylbewerbern in die Bergstadt nicht mehr verantworten, die Kapazitäten seien ausgeschöpft, Stadt und Ehrenamtler am Limit. Eine Entspannung der Lage ist freilich nicht in Sicht: Der Ukraine-Krieg setzt sich fort, und von einem raschen Sieg des überfallenen Landes kann derzeit nicht ausgegangen werden. Eine Rückkehr der Menschen, die in Radevormwald Zuflucht gefunden haben, ist vorerst keine Option. Und die Krise im Nahen Osten nährt die Sorge, dass auch dort durch Instabilität weitere Krisenherde entstehen und Menschen vor Krieg und Gewalt nach Deutschland flüchten. Die Flüchtlingsbetreuung wird weiter eine große Herausforderung für die Stadt Radevormwald bleiben, es sei denn, die Politik ändert ihre bisherige Linie deutlich.