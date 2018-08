Das Uelfebad in Radevormwald lädt zum Verweilen ein.

Das Uelfebad : Das Uelfebad und seine Geschichte

Vom Restaurant Uelfebad gibt es einen schönen Blick auf das ehemalige Freibad. Foto: Lena Hogekamp

Radevormwald Bis Ende der 1950er-Jahre war das Uelfebad ein Freibad, heute ist es ein Ort der Erholung, der vor allem von Wandergruppen und Spaziergängern Jeder Radevormwalder hat eigene Erinnerungen an das Uelfebad.

Die Uelfe entspringt in Rädereichen und mündet in Dahlhausen in die Wupper. Wenn man in Radevormwald von der Uelfe spricht, denken die meisten Bewohner direkt an das Uelfebad, das man umwandern und über eine romantische Brücke, auf der auch geheiratet werden kann, überqueren kann. Heute wird das Uelfebad besonders als Ausflugsort von Wandergruppen und Spaziergängern genutzt, aber vor einige Jahrzehnten sah der Betrieb noch ganz anders aus.

Im Juni 1927 eröffnete die Freibadanlage im Uelfetal, in der zahlreiche Radevormwalder das Schwimmen lernten und dort auch ihre Sommer verbrachten. Das Uelfebad war ein Ort der Geselligkeit und des Sports. Radevormwalder wie Hans-Joachim Harnischmacher, der sein ganzes Leben in der Stadt auf der Höhe verbracht hat, haben viele Erinnerungen an das Freibad. „Wir sind geschwommen wie die Weltmeister und haben dort sehr viel Zeit verbracht und viel erlebt“, erinnert sich der Rader, der dieses Jahr seinen 90. Geburtstag feierte.

Ende der 1950er-Jahre wurde der Betrieb des Freibades aufgrund mangelnder Wasserqualität eingestellt. Seitdem wurde im Uelfebad nicht mehr geschwommen.



Heute versammeln sich am Ufer des Bades immer wieder Angler und Modellboot-Fahrer. Neben der Springbrunnenanlage wird das Uelfebad seit 2013 von einem Kunstspiegel des Künstlers Raymund Kaiser geschmückt. Das 1000 Kilogramm schwere Kunstwerk strahlt in glänzendem Pink oberhalb der Wasseroberfläche und lädt die Spaziergänger zum Verweilen ein. Die drei Meter hohe und fast zwei Meter breite Skulptur wurde durch das Engagement von Bernd Freudenberg und der Kunstinitiative der Stadt realisiert und kostete 50.000 Euro. So ist das Uelfebad für manche der Ort, an dem es einmal ein Freibad gab, für andere eine Möglichkeit, sich zu erholen und zu entspannen und für wiederum andere die Erinnerung an harte Winter, in denen man auf dem zugefrorenen Wasser Schlittschuh laufen konnte. In der jüngeren Vergangenheit ist dieser Ort in Radevormwald auch immer häufiger als Veranstaltungsfläche für Live-Konzerte genutzt worden, die durch den Gastronomen des Uelfebades, Horst Schmitz, der das Restaurant seit knapp 30 Jahren betreibt, organisiert wurden. Er ist diesen Sommer damit beschäftigt ein neues Konzept für sein Restaurant zu entwickeln, um neue Kunden anzulocken und den Umsatz zu steigern. Im Restaurant Uelfetal gibt es saisonale Gerichte, Buffets und eine romantische Atmosphäre auf der großen Außenterrasse mit Blick auf das ehemalige Freibad.