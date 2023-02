Natur- und Umweltschutz in Radevormwald Die Klimaschutz-Baustellen in der Stadt

Seit etwa dreieinhalb Jahren ist Niklas Lajewski nun schon in seiner Position als Klimaschutzmanager in der Stadtverwaltung Radevormwald tätig – am 1. September 2019 hat der 29-jährige Remscheider die Stelle im Rathaus angetreten. Dass Klimaschutz immer wichtiger wird, dürfte kaum noch jemand abstreiten. Viel zu deutlich sichtbar sind die Auswirkungen des Klimawandels, nicht nur in der Welt, sondern in jüngster Zeit auch vor der eigenen Haustür, durch extreme Wetterereignisse. So haben mehrere äußerst trockene Sommer auch in den Wäldern von Radevormwald verheerende Wirkungen angerichtet, denn die geschwächten Bäume waren eine leichte Beute für Schädlinge. Aber auch das extreme Starkregenereignis im Juli 2021 wird mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht. Kurz gesagt: Es ist auch eine Sache des Selbstschutzes, wenn Kommunen wie Radevormwald sich auf veränderte Bedingungen einstellen und vorbeugen, wo dies möglich ist. Was in Radevormwald in den vergangenen dreieinhalb Jahren passiert ist – und was künftig angestoßen wird –, darüber hat Niklas Lajewski nun im Gespräch mit unserer Redaktion einen Überblick gegeben.