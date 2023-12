Programm für Radevormwald VHS-Kurse für 2024 können gebucht werden

Auch das Wülfingmuseum ist der Ort einer VHS-Veranstaltung. „Vom Papier auf die Kette, von der Wolle zum fertigen Stoff“ heißt es am Sonntag, 14. April, in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr in den Museumsräumen in Dahlerau, Am Graben 4-6. Es gibt spannende Einblicke in die Historie der Textilindustrie. Und das Ambulante Ökumenische Hospiz in Radevormwald bietet für Montag, 19. Februar, von 16 bis 20 Uhr wieder einen Kursus unter dem Titel „Letzte Hilfe – was am Lebensende wichtig ist“ an. Marina Weidner und Andrea Fürst vermitteln dann in den Räumen des Hospizes an der Kaiserstraße 34 Grundkenntnisse zu folgenden Themen: Sterben als Teil des Lebens annehmen, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, Palliative Versorgung und Hospizbegleitung.