Stadtentwicklung von Radevormwald : Sie übernehmen das Citymanagement

Radevormwald Alexander Bethke und Jan Eichenhauer sind die neuen Ansprechpartner des Unternehmens „Stadt + Handel“. Am Dienstag waren sie vor Ort, um den Start in Rade vorzubereiten – das Datum steht noch nicht endgültig fest.

Die Stadt, in der Alexander Bethke und Jan Eichenhauer bald tätig sein werden, zeigte sich am Dienstag von der sonnigsten Seite. Die beiden Mitarbeiter des Unternehmens „Stadt + Handel“ waren zwar bereits Anfang des Jahres vor Ort, als das neue Citymanagement seine Auftaktveranstaltung im Bürgerhaus veranstaltete – doch dann schlug die Corona-Pandemie wuchtig zu.

Persönliches Alexander Bethke und Jan Eichenhauer haben zwei Dinge gemeinsam: das Alter (27 Jahre) und die Herkunft: Beide stammen aus Schwerte an der Ruhr. Erfahrungen gesammelt haben sie unter anderem in Städten wie Remscheid, Haan, Erkrath (Fleischhauer) sowie Viersen und Straelen am Niederrhein (Bethke).

Was ist ihnen besonders in die Augen gefallen? „Der sehr große Marktplatz“, sagt Alexander Bethke. „Schöne kleine Geschäfte und Cafés“, meint Jan Eichenhauer. Ihre zukünftigen Räumlichkeiten im Gebäude der Wirtschaftsförderung an der Hohenfuhrstraße konnten die Beiden nun auch in Augenschein nehmen. Ab wann und zu welchen Zeiten sie fest in Radevormwald vor Ort sein werden, steht noch nicht endgültig fest. Doch per Telefon und E-Mail sind sie erreichbar, die Internetseite ist bereits seit Wochen online.