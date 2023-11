Kitas und Schulen in Radevormwald Das sind die Martinszüge in Radevormwald

Samstag, 4. November Zum 72. Mal startet um 17.30 Uhr der Martinszug in den Wupperorten. Los geht es an der Grundschule Auf der Brede, das Ziel ist die Wiese vor der Evangelischen Kirche in Keilbeck. Dort werden Glühwein und Kinderpunsch serviert und die Martinstüten an die Kinder verteilt.