Heimat- und Verkehrsverein Radevormwald : Das Gartenhäuschen feiert Geburtstag

Radevormwald 2022 wird das Rokoko-Gartenhaus 250 Jahre alt. Der HVV will das Häuschen und den Parc de Châteaubriant aufwerten. Dazu hat er Fördermittel aus dem Programm „Leader Bergisches Wasserland“ beantragt, die bereits bewilligt wurden.

Das Rokoko-Gartenhaus im Parc de Châteaubriant wird 250 Jahre alt. Seit 1984 gehört es der Stadt. Der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) hat die Restauration des ältesten Gebäudes der Stadt von 1982 bis 1986 begleitet und das Haus in den vergangenen Jahrzehnten gepflegt und belebt. Das Gartenhaus stand beim großen Stadtbrand am 24. August 1802 außerhalb der Stadtmauer und hat diesen historischen Tag von Radevormwald überdauert. Der alte Standort des Häuschens war an der Gartenstraße. Dort standen damals drei Gartenhäuschen nebeneinander. Seit 1984 steht eines am neuen Standort, die Grünanlage trägt den Namen der Partnerstadt.