Radevormwald : Das müssen Sie übers Stadtfest wissen

Ein Spiel- und Spaßbereich für Kinder gehört fest zum Repertoire des Festes. Auch in diesem Jahr darf er nicht fehlen. Foto: Hans Dörner (archiv)

Radevormwald Drei Tage lang zieht das Stadtfest in Radevormwald die Besucher an. Geboten wird ein Programm, das sich kaum in einen einzigen Artikel fassen lässt. Wir haben für unsere Leser einen Überblick der wichtigsten Punkte erstellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Gilsbach

Am kommenden Wochenende, von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Mai, findet das Stadtfest statt, eine der größten Veranstaltungen im Jahreslauf der Stadt. Die BM beantwortet hier die wichtigsten Fragen für alle Besucher. Wann wird das Stadtfest eröffnet? Inoffiziell beginnt das Programm bereits am Freitag, 11. Mai, wenn ab 20 Uhr die Cover-Band "Replik" auf der Marktplatz-Bühne spielt, was das Sponsoring von Rader Autohäusern möglich macht. Die offizielle Eröffnung des Festes ist dann am Samstag, 12. Mai, um 11 Uhr. Der Mittelaltermarkt im Parc de Châteaubriant kann schon ab morgen, Donnerstag, Christi Himmelfahrt, ab 11 Uhr besucht werden.

Die Band Jokebox betritt am Samstag um 20 Uhr die Bühne und nimmt von den Fans in Radevormwald Abschied. Foto: Jürgen Moll (archiv)



zurück

weiter

Falls ich mit dem Auto komme, wo kann ich es abstellen? Viele Besucher des Stadtfestes kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad, doch wer aufs Auto angewiesen ist, kann es auf den Parkplätzen rund um die Radevormwalder Innenstadt abstellen. "Auch der Hohenfuhrparkplatz und der Platz an der Schlossmachergalerie stehen bereit", sagt Heike Ueberall von der Wirtschaftsförderung. Außerhalb der Geschäftszeiten kann auch auf den Parkplätzen der meisten Supermärkte geparkt werden. Welchen Bereich finde ich wo? Der Mittelpunkt des Festes ist natürlich der Marktplatz, wo sich auch die Bühne befindet. Auf der Fläche westlich der Kreuzung zur Telegrafenstraße ist am Samstag ab 11 Uhr eine Oldtimerschau, am Sonntag eine Schau mit Traktoren zu sehen. Der Mittelaltermarkt im Châteaubriant-Park wurde schon erwähnt. An der Kaiserstraße in Höhe des "Tortenateliers" gibt es eine "Kreativmeile". Einen Spiel- und Spaßbereich finden Familien mit Kindern am Kreisverkehr an der Sparkasse. Auf dem unteren Sparkassenparkplatz wird ein Fahrtraining für Kinder angeboten. Gibt es ein Gewinnspiel? Die Einzelhändler haben wieder eine Menge Preise gestiftet. Am Markt finden stündlich Verlosungen statt. Welches Programm wird am Samstag geboten? Auf der Bühne zeigen an diesem Tag vor allem Radevormwalder Schulen und Vereine ihr Talent. Beginn ist nach der Eröffnung um 11 Uhr, das Programm geht bis 18 Uhr. Mit dabei sind die Radevormwalder Musikschule mit verschiedenen Gruppen, die Tanzgarde der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß und Mitglieder des Radevormwalder Turnvereins (RTV). Außerdem gibt es um 14.45 Uhr den Programmpunkt "Tiere suchen ein Zuhause".

Wann spielt die Band "Jokebox"? Am Samstagabend um 20 Uhr. Die beliebte Cover-Band ist auf ihrer Abschiedstournee. Radevormwalder Fans sollten diese Gelegenheit nutzen, die Musiker noch einmal in Aktion zu sehen. Was ist die neue "Road Show"? Am Sonntag feiert die "Road-Show" auf der Bühne am Markt Premiere. Sie wird durch den Kreissportbund Oberberg veranstaltet. Beginnend um 11 Uhr werden auf der Bühne Artisten und heimische Vereine am Markt sportliche Vorführungen, Gespräche und Musikbeiträge darbieten. Auch dieses Programm dauert bis 18 Uhr. Sind die Geschäfte am kommenden Sonntag geöffnet? Der 13. Mai ist im Radevormwalder Ortskern ein verkaufsoffener Sonntag. Beginn ist um 13 Uhr, die Läden bleiben für die Besucher bis 18 Uhr geöffnet.

(s-g)