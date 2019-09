Konzert in Honsberg : Matinee ins Trockene verlegt

Die Echoes of Nawlins“ um Pianist und Sänger Hans Peter Schüller und Saxophonist Dahn Thai präsentierten amerikanischen Jazz-Sound. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Honsberg Das Konzert fand gestern im Dorfhaus statt. Die „Echoes of Nawlins“ waren zum zweiten Mal in Rade.

Eine Stunde vor Konzertbeginn entschieden die Mitglieder der Dorfgemeinschaft Honsberg, die Jazz Matinee mit den „Echoes of Nawlins“ in das Dorfhaus zu verlegen, denn der Sonntagmorgen überraschte mit mehreren Regenschauern. Normalerweise findet das Jazz Matinee zum Ende des Sommers auf dem Außengelände des Dorfhauses statt.

„Die Location draußen ist natürlich viel schöner und hat mehr Atmosphäre. Der Regen ist für uns extrem ärgerlich“, sagte Christoph Konrad, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft. Er fand den Ortswechsel nicht nur wegen der Atmosphäre, sondern auch wegen den Besucherzahlen schade. „Viele Menschen gucken aus dem Fenster und bleiben bei dem Regen lieber zuhause. Deswegen ist das Publikum heute deutlich kleiner als sonst“, sagte er.

info „Honsberg-Show“ steigt im November Termin Die Dorfgemeinschaft Honsberg ist nicht nur für ihre musikalischen Veranstaltungen bekannt, sondern auch für ihr Comedy-Format, die „Honsberg-Show“. Die Show mit den drei Künstlern Jens Heinrich Claassen, Sertac Mutlu und Nito Torres findet am Freitag, 8. November um 19.30 Uhr im Haus der Dorfgemeinschaft statt. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es bei Nicole und Christoph Konrad (Tel.: 02195 933118) oder an der Abendkasse kaufen.

Der harte Kern der Dorfgemeinschaft folgte der Verlegung in den Gemeinschaftsraum allerdings und kam dank dieser Entscheidung in den Genuss, der Wiege des Jazz zu lauschen. Denn in New Orleans oder „Nawlins“, wie die Einheimischen die Stadt nennen, ist vor über hundert Jahren Jazzgeschichte geschrieben worden. Mit einer Mischung aus Jazz, Blues, Funk und Rhythm and Blues begeisterten die Musiker aus Aachen auch die Radevormwalder. „Die bringen den New Orleans Groove auf die Bühne. Und deswegen haben wir sie auch noch einmal nach Honsberg geholt“, sagte Christoph Konrad. Vor vier Jahren war die Formation zum ersten Mal beim Jazz Matinee.

Der Pianist und Sänger Hans Peter Schüller hält die Band zusammen und liebt es, mit seinen Jungs und der Sängerin Lonneke Beersma Musik zu machen. „Ich mache das einfach unheimlich gerne und freue mich, dass wir wieder zurück in Honsberg sind“, sagte der Musiker. Am Schlagzeug saß am Sonntag Gerd Breuer, den Bass spielte Johannes Vos und am Saxophon war Danh Thai, der das Publikum mit seinen virtuose Soli begeisterte und den amerikanischen Jazz-Sound vervollständigte.

Die „Echoes of Nawlins“ blickten mit ihren Stücken weit in der Musikgeschichte zurück und spielten auch auf dem Jazz Matinee Kompositionen, die im vergangenen Jahrhundert populär wurden. Zu den oft von der Band gespielten Komponisten gehörten unter anderem Leroy Jones, Craig Klein, Nicolas Payton oder Harry Connick. Mit „Happy Feet“ und „Hello Josephine“ eröffneten die Musiker den ersten Teil des musikalischen Vormittags, der gegen 14 Uhr endete.