BGV-Abteilung in Radevormwald Geschichtsverein bietet ein spannendes Programm

Neben diesen Vorträgen wird die Radevormwalder Abteilung des Geschichtsvereins auch wieder zwei interessante Exkursionen anbieten. Die erste führt am Samstag, 4. Mai, ins Münsterland. Besucht werden die Stadt Münster und das Schloss Nordkirchen. In der westfälischen Metropole Münster wurde 1648 europäische Geschichte geschrieben: Hier unterzeichneten die Mächte des Kontinents den „Westfälischen Frieden“, der den grauenvollen 30-jährigen Krieg beendete. Bereits im 16. Jahrhundert war die Stadt Schauplatz außergewöhnlicher Vorgänge geworden. In der Zeit der Reformation war Münster das Zentrum des Reichs der „Täufer“, einer besonders radikalen Richtung der Reformationsbewegung. Von 1534 bis 1535 herrschte hier Jan van Leyden als König des „Königreiches Zion“. Schaurige Erinnerung an diese Zeit sind die Metallkörbe am Turm der Lambertikirche, in denen einst die Leichen der zu Tode gefolterten Anführer der Täuferbewegung zur Schau gestellt wurden. Übrigens gehörte Münster einige Jahre politisch zum Bergischen: 1808 wurde es unter der Herrschaft Napoleons dem kurzlebigen Großherzogberg angeschlossen. Schloss Nordkirchen wiederum gilt mit seiner barocken Pracht als das „westfälische Versailles“.