Politik in Radevormwald Flüchtlinge: Das sind aktuelle Herausforderungen

Sorgen bereitet der Verwaltung und der Politik die Tatsache, dass das Angebot an Sprachkursen nicht mehr in dem früheren Ausmaß zur Verfügung steht. Darauf wies SPD-Ratsmitglied Hans Golombek hin, der selber jahrelang ehrenamtlich in der Flüchtlingsbetreuung tätig war. „Die Volkshochschule engagiert sich da leider in Radevormwald nicht mehr, die Angebote sind stattdessen in Hückeswagen“, kritisiert Golombek. Es gebe noch ehrenamtlich organisierte Sprachkurse der Initiative „Weitblick“ und das Angebot der Wirtschaftakademie Küster. Golombek befürchtet, dass auch diese Kurse in absehbarer Zeit auslaufen. „So kann keine Integration stattfinden“, betont er. „Da müsste interveniert werden.“ Auch Bürgermeister Mans hatte bekräftigt, dass es nicht ausreiche, für die Flüchtlinge „ein Bett bereitzustellen“, für eine erfolgreiche Integration brauche es mehr.