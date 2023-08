Begegnungsstätte in Radevormwald Bürgerzentrum der Wupperorte wird kunterbunt eröffnet

Neben dem großen Saal, samt der kleineren Büroräume, dem großen Foyer und der neugestalteten Küche im Erdgeschoss, hält das neue Bürgerzentrum im Obergeschoss für Studenten und Freiberufler einen Co-Working-Space mit freiem Wlan-Zugang vor. „Auch die Arbeitsräume, die Terrasse und der Garten können für Angebote genutzt werden“, warb Mans bei seiner Ansprache. Mit dem Bürgerzentrum, der neuen Sportanlage auf der Brede, den tollen umgestalteten Jugendräumen des „Life“, sowie die ökologische Aufwertung des Umfeldes und nicht zuletzt auch den Kauf der Arztpraxis, habe die Stadt „existenzielle Bedingungen“ in den Wupperorten geschaffen, die nun „von Bürgern genutzt und mit Leben gefüllt werden sollen.“ Der Quartiersbus, bedauerte Mans abschließend, wurde in der Probephase nicht ausreichend in Anspruch genommen, um ein regelmäßiges Angebot zu schaffen. Vielleicht, bewertete Mans, war es einfach zu früh, weil die jetzt neu geschaffenen Anlaufpunkte damals noch nicht vorhanden waren. Trotzdem betonte das Stadtoberhaupt: „Ich bin stolz, gemeinsam mit den Kollegen der Verwaltung und den Vertretern der Politik, ein weiteres großes Ziel erreicht zu haben.“