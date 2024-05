Sommerferien in Radevormwald Das bietet der Rader Ferienspaß 2024

Quasi direkt um die Ecke ist die Kluterthöhle in Ennepetal, die aktuell wieder Schlagzeilen macht, weil neue große Höhlensysteme gefunden wurden. Auf eine Höhlen-Abenteuertour können Mädchen und Jungen im Alter von neun bis 16 Jahren am Donnerstag, 1. August, gehen. Die Kosten betragen zehn Euro. Ihre Kletterkünste können Teilnehmer im Alter von acht bis 16 Jahren am Freitag, 2. August, von 10 bis 14.30 Uhr im Neoliet-Kletterzentrum in Essen beweisen, mit neun Euro ist man dabei. Am Montag, 5. August, geht es von 14.30 bis 19.30 Uhr noch einmal in den Kletterwald Wetter, diesmal sind Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 14 Jahren die Zielgruppe. Die Kosten betragen 14 Euro. In den Erlebnispark Kappe bei Winterberg führt die Tour am Dienstag, 6. August, von 7 bis 19.30 Uhr. Teilnehmer im Alter von acht bis 14 Jahren zahlen 40 Euro.