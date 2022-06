Energiekosten in Radevormwald : Darum erhöhen die Stadtwerke die Preise

Energiekosten in Radevormwald

Radevormwald Florian Weiskirch, Geschäftsführer der SWR., erläutert, warum das Unternehmen sich zu der Erhöhung der Preise für Gas und Strom entschlossen hat. Aus einem bestimmten Grund dürften die Bürger aber unterm Strich weniger zahlen.

Am Donnerstagmorgen hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angekündigt, dass die Regierung die Alarmstufe zwei im Notfallplan Gas aufrufen wird. Einer, der davon nicht überrascht wurde, ist Florian Weiskirch, der Geschäftsführer der Stadtwerke Radevormwald (SWR.). In einem Pressegespräch, kurz bevor die Meldung über die Ticker ging, erwähnte bereits Weiskirch die erwartete Stellungnahme der Bundesregierung. Alarmstufe heißt: Der Markt kann die Lage noch bewältigen, doch die Versorgungslage ist wegen der hohen Nachfrage nach Gas sehr angespannt.

Die große Politik haben er und sein Team in diesen Tagen genau im Blick. Denn der Strom- und Gasmarkt ist in Bewegung wie seit langer Zeit nicht mehr, und leider wird dies für die Verbraucher höhere Kosten bedeuten – auch in Radevormwald.