Darts-Jugendakademie in Radevormwald Nachwuchs lässt die Pfeile fliegen

Die beiden 13-jährigen Mara und Sarah sind keine Unbekannte bei den Dartspielern des TV Herbecks. Maras Bruder und Sarahs Vater sind beide Mitglieder im Verein. Über sie wurde auch das Interesse der Mädchen an diesem Sport geweckt: „Mein Bruder spielt schon länger beim TV Herbeck. Bei uns in der Hütte hängt eine Dartscheibe und da habe ich schon mal mitgespielt.“ Eigentlich ist Mara seit fast zehn Jahren leidenschaftliche Fußballerin, kickt aktuell in Bergisch Born. Darts als weitere Sportart könnte sie sich dennoch gut für sich vorstellen. „Ich mag, dass es eine Einzelsportart ist, die sehr spannend ist.“ Von ihrem Bruder habe sie schon viel gelernt. Trainer Greve bescheinigt ihr zudem bereits einen ruhigen Stand und eine ruhige Wurftechnik. Diese will Mara im Verein weiter ausbauen. „Ich will weiter an meiner Konzentration und den Doppeln arbeiten und noch besser, die einzelnen Felder treffen“, äußert die 13-Jährige nach der ersten Trainingsstunde in der Jugendakademie.