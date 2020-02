Karneval in Rade : Kinder feiern Karneval im „Life“

Dahlhausen Nach langer Pause gab es im Jugendtreff wieder eine Party für kleine Narren.

Es ist schon fast zehn Jahre her, dass der Jugendtreff „Life“ eine eigene Karnevalsparty für Kinder auf die Beine gestellt hat, aber am Donnerstag war es endlich wieder so weit. Auf der Brede versammelten sich Piraten, Elfen, Actionhelden und Filmfiguren, um zusammen Karneval zu feiern.

In der ersten halben Stunde der Feier füllte sich der Jugendtreff mit Mädchen und Jungen, die zur Musik tanzten, sich am Kicker vergnügten oder gegenseitig ihre Kostüme bestaunten. Luisa war als Pippi Langstrumpf verkleidet und Tim als Star Wars Kämpfer. Als alle Kinder da waren, kündigte Isabelle Skora die ersten Spiele des Nachmittages an – Partyklassiker wie die „Reise nach Jerusalem“ oder Stopptanz. Der achtjährige Mika hatte beim Stopptanz eine Menge Spaß und warf vergnügt Konfetti in die Luft. „Kinder brauchen kein großes Programm, um Karneval zu feiern. Konfetti, Musik und Kostüme reichen schon“, sagt Jochen Pries.