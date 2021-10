Sport in Radevormwald : Kampfkunstabteilung des Tuspo wächst

Dahlhausen Seit einem Jahr hat Tuspo Dahlhausen eine eigene Abteilung für Kampfsportarten. Mittlerweile umfasst diese Abteilung bereits 70 Schüler in allen Altersklassen

Der Tuspo Dahlhausen hat seit einem Jahr eine eigene Kampfkunstabteilung, die von Ippolito Baglieri geleitet wird. Trotz der Corona-Pandemie hat sich die junge Abteilung gut entwickelt und umfasst bereits 70 Schüler in allen Altersklassen. Der Leiter der Abteilung ist zufrieden mit der Entwicklung. „Wir haben viele neue Schüler gewonnen, die schon ihre ersten Taekwondo-Prüfungen abgelegt haben. Mit dem Tuspo Dahlhausen kann die Abteilung auch weiter wachsen, denn wir haben genug Kapazitäten bei der Hallenbelegung und den möglichen Trainingszeiten“, sagt Ippolito Baglieri, der von drei weiteren Trainern unterstützt wird. Die Sporthalle auf der Brede, in der alle Kampfsportler trainieren, ist gut ausgestattet und gibt der jungen Abteilung Raum, um in Kleingruppen zu trainieren. Seit diesem Sommer ist das Training wieder ohne Einschränkungen möglich, wenn alle Sportler einen 3G-Nachweis mitbringen.

Bei Taekwondo geht es um Respekt, Stärke, Disziplin und ein gutes Körpergefühl. Erst kürzlich absolvierten Maximilian Wicher, Tobias Meyer, Vanessa Dietz und Silvia Palazzo ihre Prüfung für den weiß-gelben Gürtel. Erfolgreich war auch die Europameisterschaft für die Kampfkünstler aus Radevormwald. Fünf Schüler von Ippolito Baglieri waren bei der Meisterschaft in Arnsberg und belegten vier erste Plätze und einen zweiten Platz. „Für uns ist es sehr gut gelaufen.“ Das Ladies-Kickboxen, das Frauen in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Selbstverteidigung stärken sollte, bietet der Tuspo Dahlhausen nicht mehr an, allerdings gibt es ein gemeinsames Kickboxen-Angebot für Männer und Frauen. Wer mit Kampfkunst beginnen möchte, kann Kontakt mit dem Verein aufnehmen oder zu den Trainingszeiten montags, mittwochs und donnerstags in die Turnhalle auf der Brede kommen.