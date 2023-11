Einsatz für die Radevormwalder Feuerwehr Couchbrand – drei Kinder mit Rauchgasvergiftung

Raderberg · In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Raderberg geriet am Donnerstagvormittag eine Couch in Brand. Die Feuerwehreinheit Herbeck war im Einsatz.

02.11.2023, 10:59 Uhr

Die Feuerwehreinheit Herbeck war am Donnerstagvormittag in Raderberg im Einsatz, Foto: dpa/Holger Hollemann

Diesen Donnerstagvormittag hatte sich eine Mutter mit ihren drei Kindern sicher anders vorgestellt. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Raderberg geriet plötzlich eine Couch in Brand. Dadurch erlitten die drei Kinder eine Rauchgasvergiftung., teilte Feuerwehrchef Dietmar Hasenburg auf Anfrage unserer Redaktion mit. Einsatzkräfte der Feuerwehreinheit Herbeck löschten die Couch ab, weitere Kräfte inspizierten anschließend bei Nachlöscharbeiten das Sofa und die restliche Wohnung, um weitere Glutnester auszuschließen und ein Wiederaufflammen des Brandes zu verhindern.

(rue)